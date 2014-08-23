У Криму ФСБ Росії проводить "профілактичні допити" проукраїнських активістів

Напередодні Дня Незалежності України Федеральна служба безпеки РФ (починаючи з 22 серпня 2014 року) проводить "профілактичні бесіди" з проукраїнськими активістами, які публікують або діляться постами про День Незалежності України у фейсбуці.

Про це повідомляє BSNews і Мобільна група правозахисників в АРК.

Співробітники ФСБ приходять до активістів додому, без будь-яких документів, повісток, попередніх дзвінків і забирають їх до територіального відділення, де починають звинувачувати в стандартному для окупантів наборі дій: участь у "Правому секторі"; фашизм; підтримка єдності України; порушення територіальної цілісності РФ.

Після 5-6 годин розмови, відправляються назад у квартиру (будинок), де вилучають оргтехніку (ноутбук, комп'ютер, флеш-носії), знову ж таки, без дозвільних документів, санкцій суду тощо. Просять (а саме змушують, залякуючи кримінальною відповідальністю) підписати "добровільну" видачу співробітникам ФСБ ноутбука (комп'ютера).

Активістам видають підписку про заборону виїзду на пару-трійку днів (до 26-27 серпня), на такий же період забирають і оргтехніку.

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До активістів застосовують норми статті 280-1 Кримінального кодексу РФ, а саме змін у ньому, які набули чинності 9 травня 2014 року, згідно з федеральним законом N 433-ФЗ від 28.12.2013:

"Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації

1. Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, - караються штрафом в розмірі до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот годин, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті ж діяння, вчинені з використанням засобів масової інформації, у тому числі інформаційно-телекомунікаційних мереж (включаючи мережу "Інтернет"), - карається обов'язковими роботами на строк до чотирьохсот вісімдесяти годин, або позбавленням волі на строк до п'яти років".