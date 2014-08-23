В Києві СБУ затримала групу, яка готувала теракти на День Незалежності

22 серпня Служба безпеки України затримала злочинну групу – п’ятьох мешканців столиці, які готували напередодні та під час проведення святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України теракти на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначають у повідомленні, зловмисників затримали в Києві під час отримання вогнепальної зброї (5 пістолетів «ПМ»), яку вони планували використати для нападів на місця базування українських добровольчих батальйонів, а також на керівників організацій, які надають допомогу бійцям, задіяним в Антитерористичній операції.

Учасники злочинної групи виготовили саморобні вибухові пристрої для вчинення диверсій на одному з об’єктів залізничної інфраструктури для перешкоджання пересуванню особового складу та військової техніки ЗС України.

Під час обшуку помешкання одного зі зловмисників правоохоронці вилучили складові елементи саморобних вибухових пристроїв, гранату РГД-5 та набої до пістолета.

У СБУ стверджують, що фінансування та координація діяльності терористів здійснювалися з Москви особами, підконтрольними очільнику Ліберально-демократичної партії Росії Володимиру Жириновському.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.