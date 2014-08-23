У Луганську бойовики випускають ув'язнених, у тому числі засуджених довічно

У Луганську бойовики випускають із СІЗО ув'язнених, у тому числі засуджених довічно.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, які стали очевидцями подій, і джерела, близькі до самопроголошеної «Луганської народній республіці».

«У Луганську ув’язнених із СІЗО відпускають всіх. Навіть тих, хто на довічне», - сказав Снєгирьов.

Він пояснив це тим, що терористи таким чином хочуть ще більше дестабілізувати ситуацію в місті.

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