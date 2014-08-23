Зі складу Меджлісу виключили тих, хто співпрацює з "владою" Криму
Остаточне рішення щодо повного припинення членства цих трьох осіб буде прийнято на національному з’їзді кримськотатарського народу.
Меджліс кримськотатарського народу тимчасово вивів зі свого складу двох членів, які без дозволу представницького органу увійшли до складу нової влади анексованого Росією Криму, передає "ВВС Україна".
Це Ремзі Ільясов, який у травні став так званим віце-спікером кримського парламенту, та обраний цього місяця "віце-мером" Сімферополя Тейфук Гафаров.
Призупинено також членство Заура Смірнова - він не залишив посаду голови комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян попри вимогу Меджлісу.
Голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров, якому на початку липня на п'ять років заборонили в’їзд до Криму, взяв участь у засіданні через відео-зв’язок.
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Остаточне рішення щодо повного припинення членства цих трьох осіб буде прийнято на наступній сесії Курултаю - національному з’їзді кримськотатарського народу, оскільки Меджліс не має на це відповідних повноважень.
Коли відбудеться наступне засідання Курултаю поки невідомо.