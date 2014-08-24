Автобусне сполучення з Донецьком практично зупинено - ОДА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 24 серпня міжміське автобусне сполучення з Донецьком практично не здійснюється, що пов`язано з бойовими діями навколо обласного центру.

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За словами заступника директора департаменту Олександра Рищенка, сьогодні на Південний автовокзал прибули тільки автобуси із Запоріжжя та Великоновосілківського району, також курсують маршрутки в Макіївку і назад, в інших напрямках виїзду немає. Зокрема, сьогодні немає сполучення з південними і північними населеними пунктами області, включаючи Маріуполь і Слов`янськ.

Облдержадміністрація щоденно інформуватиме про зміну ситуації з автобусним сполученням в регіоні, підкреслюється в повідомленні.