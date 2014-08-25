На "параді" військовополонених в Донецьку діти топтали український прапор
02:32, 25 серпня 2014Політика
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Світлина маленької дівчинки, яка топче український прапор на площі в Донецьку з'явилася в соцмережах.
На "параді" військовополонених в Донецьку діти топтали український прапор / Facebook
Користувач Facebook Ганна Молчанова підписала фото: "Про Донецьку. Як страшно".
За словами користувачів соцмереж, цей інцидент стався 24 серпня на "параді зла", під час якого провели українських військовополонених.
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"На жаль все ближче і ближче наближаюся до висновку, що цих людей можна називати бидлом. "Деякі з глядачів параду намагалися кидати в полонених помідори,яйця і пляшки з водою. На адресу полонених від глядачів сипалися добірні матюки і прокльони". Від людей сипалися... Від донеччан!", - написали в коментарях до фото.
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