На "параді" військовополонених в Донецьку діти топтали український прапор

Користувач Facebook Ганна Молчанова підписала фото: "Про Донецьку. Як страшно".

За словами користувачів соцмереж, цей інцидент стався 24 серпня на "параді зла", під час якого провели українських військовополонених.

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"На жаль все ближче і ближче наближаюся до висновку, що цих людей можна називати бидлом. "Деякі з глядачів параду намагалися кидати в полонених помідори,яйця і пляшки з водою. На адресу полонених від глядачів сипалися добірні матюки і прокльони". Від людей сипалися... Від донеччан!", - написали в коментарях до фото.