Міноборони з'ясує, чи були на "параді" полонених у Донецьку українські військовослужбовці.

Міністр оборони Валерій Гелетей доручив перевірити реальну наявність українських військових серед людей, яких під виглядом бранців 24 серпня провели по центру Донецька в ході "параду" полонених. Про це Гелетей сказав в інтерв'ю одному з телеканалів, повдіомляє 5 канал. Читайте також"Парад" військовополонених у Донецьку підтверджує, що Україна має справу з терористами - польський генерал

"Я вже дав відповідну вказівку, вивчається це відео, вивчаються всі ті, хто, можливо, був там пізнаний", - сказав Гелетей.

Міністр вважає проведення "параду бранців" проросійськими терористами з "ДНР" є викликом усьому цивілізованому суспільству та нормам моралі і людяності.