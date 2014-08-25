Міноборони з'ясує, чи були на "параді" полонених у Донецьку українські військовослужбовці
09:12, 25 серпня 2014Політика
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Міноборони з'ясує, чи були на "параді" полонених у Донецьку українські військовослужбовці.
REUTERS
Міністр оборони Валерій Гелетей доручив перевірити реальну наявність українських військових серед людей, яких під виглядом бранців 24 серпня провели по центру Донецька в ході "параду" полонених. Про це Гелетей сказав в інтерв'ю одному з телеканалів, повдіомляє 5 канал. Читайте також"Парад" військовополонених у Донецьку підтверджує, що Україна має справу з терористами - польський генерал
"Я вже дав відповідну вказівку, вивчається це відео, вивчаються всі ті, хто, можливо, був там пізнаний", - сказав Гелетей.
Міністр вважає проведення "параду бранців" проросійськими терористами з "ДНР" є викликом усьому цивілізованому суспільству та нормам моралі і людяності.
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