Під Новоазовськом йдуть бої з терористами - ЗМІ

Про це 0629 повідомили в батальйоні «Днепр-1».

Як повідомляється, до цього населеного пункту з півночі підтяглися сили бойовиків. Крім того, з боку Росії туди увійшла військова техніка - близько 30 танків. Силами бійців батальйонів було знищено 5-6 танків.Читайте такожТраса Новоазовськ-Маріуполь перебуває під контролем сил АТО - РНБО

"Ведеться обстріл по житловим будинкам в Маркіно. Жителі сидять у підвалах. Також ведеться обстріл житлових будинків в місті Новоазовськ. Що стосується Маріуполя - територія від Новоазовська до Маріуполя повністю захищена. Але прорив техніки можливий. Крім того, у батальйону є інформація, що можливо напад на місто кримською групою і з морської сторони", - повідомляє ЗМІ.

В батальйоні Днепр-1 закликають всіх, хто готовий стати на захист міста, терміново йти у військкомати. Крім того, в батальйоні "Дніпро-1" зазначили, що жінкам з дітьми краще покинути Новоазовськ і Маріуполь. Перебувати в цих містах небезпечно.Читайте такожСеменченко: До 40 одиниць бронетехніки з РФ прорвалися через кордон і рухаються в бік Маріуполя

Станом на 13:06, близько 70 танків зараз знаходяться на кордоні з Росією. Відомо, що більшість з тих, хто прямує в Новоазовський район - козаки з Ростова-на-Дону.