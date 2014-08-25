Президент розпустив Раду і звернувся до українців. Текст. Відео

УНІАН публікує текст звернення.

"Дорогі співвітчизники!

Я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання.

Вибори нового парламенту відбудуться на 26 жовтня 2014 року.

Це рішення я ухвалив у строгій відповідності зі статтею 90 Конституції України.

З урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та на виконання власного слова, яке давав, балотуючись на посаду Президента.

Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня.

Нової протягом місяця, який на це відведено Основним законом, – не створено.

У такому випадку Конституція дає Президенту право розпускати Верховну Раду.

Цим правом я і скористався.

Бо це єдино правильне і відповідальне рішення.

Опитування громадської думки засвідчують, що 80 відсотків громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів.

Зрештою, такою була і одна з головних вимог Революції гідності.

Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більше ніж очевидним.

Вибори - найкращий спосіб люстрації.

І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу.

Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича.

І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні.

За це треба нести відповідальність – і кримінальну, і політичну.

Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді - якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів.

Навіть на оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси.

А де решта?

Не секрет: п’ята колона складається з десятків нібито народних депутатів.

Тільки вони представляють інтереси явно не того народу, який їх обирав.

Хіба таке можна терпіти?!

Хіба так можна виграти війну?

В цілому склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям української громади. Суспільство настільки швидко змінилося, що депутати не встигають за його історичним поступом.

Від попередніх виборів минуло лише два роки.

Але здається, ніби сплили десятиліття – настільки іншою стала країна.

Голосування 2012 року, коли обиралася ця Рада, не було ані чесним, ані демократичними, ані прозорим.

Воно просто не відповідало європейським стандартам.

Тому критично низьким виявися потенціал чинної Верховної Ради. Це ще один аргумент на користь перевиборів.

Адже наші вороги не лише диверсанти, терористи та найманці, які прийшли з того боку українсько-російського кордону.

Не меншої шкоди, ніж гради чи буки, завдають корупція, безробіття, бідність.

І ми маємо отримати перемогу на всіх цих фронтах одразу.

Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховній Раді як взаємопов’язаний процес.

Так, позачергові парламентські вибори – частина мого мирного плану.

Ключовий його елемент – політичний діалог з Донбасом.

З ким, вибачте, говорити?

З незаконними збройними формуваннями спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не склали зброї.

А більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах дванадцятого року втратили авторитет та вплив на людей.

Багато хто з них не приїздить на свої округи.

Не буває в лікарнях, не опікується переселенцями.

Не допомагає відбудовувати міста, зруйновані терористами.

Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть!

Тому ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці –

отримають мандат довіри й право представляти регіон в його контактах з центральною владою.

Позачергові вибори не означають, що з чинної Верховної Ради знімається відповідальність за долю країни.

Депутати працюватимуть до обрання нового парламенту.

Головне, що їм ще треба зробити – це вже у вересні ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як Президент гарантую, що вибори пройдуть чесно, демократично й прозоро.

В електоральній історії країни вони стануть такими ж взірцевими, як і цьогорічні вибори Президента.

Виборчий бюлетень – це найпотужніша зброя в руках громадян, щоб захистити країну.

Жодного шансу п'ятій колоні та силам реваншу!

Закликаю виборців до високої явки, а демократичні політичні сили – до походу на вибори єдиною, потужною проукраїнською та проєвропейською командою.

Лише за таких політичних умов ми зможемо змінити країну на краще.

Закликаю всіх прийти на вибори та завершити розпочатий у червні процес формування нової влади.

Слава Україні!"