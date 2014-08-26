Українські військові потрапили в оточення під Іловайськом - Семенченко

Про це у Facebook написав командир батальйону Семен Семенченко.

За його словами, ситуація повністю контролювалася українською армією після ранкового прориву з Новоазовська. Проте пізніше частина силовиків, яка повинна була забезпечувати тил бійцям, які звільняють Іловайськ, самовільно залишила позиції.

"Артилерія була розбита градами, залишилися одні міномети", - заявив Семенченко.

Він також повідомив, що бойовики завдали ударів танками з Моспіно, а також обстріляли Оленівку.

"Таким чином в результаті нанесення трьох ударів (знизу від Новоазовська, прорив групи з сектора Д, прорив групи від Моспіно) були заблоковані Старобешеве і Кутейникове. Наостанок відійшла ще одна група ЗСУ і все угруповання опинилось в оперативному оточенні", - написав командир батальйону.

Читайте такожУкраїнські військові за добу знищили близько 250 бойовиків, два танки та дві установки "Град"Крім того, за словами Семенченко, в Іловайську зараз частині батальйонів "Донбас", "Дніпро", "Херсон", "Світязь" та "Миротворець", а також зведена рота 93 і 17 бригади ЗСУ.