Під Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.

Як зазначається, у травні цього року Сторчеус записався добровольцем до підрозділу УМВС України в Херсонській області.

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