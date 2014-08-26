Під Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон"

10:10, 26 серпня 2014
Політика
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25 серпня в  бою за визволення міста Іловайськ Донецької області загинув командир спецбатальйону "Херсон" Руслан Сторчеус.

tp.ks.ua

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.

Як зазначається, у травні цього року Сторчеус записався добровольцем до підрозділу УМВС України в Херсонській області.

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