Під Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон"
10:10, 26 серпня 2014Політика
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25 серпня в бою за визволення міста Іловайськ Донецької області загинув командир спецбатальйону "Херсон" Руслан Сторчеус.
Сторчеус загинув під час бою за Іловайськ / tp.ks.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.
Як зазначається, у травні цього року Сторчеус записався добровольцем до підрозділу УМВС України в Херсонській області.
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