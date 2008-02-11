Адвокат Рудьковського переконаний, що й на його вулиці буде свято

Адвокат заарештованого екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО Олексій БОНЮК стверджує, що рішення суду про взяття під варту його підзахисного грунтувалося виключно на доводах сторони обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершенню судового засідання щодо обрання запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ.

«Жодної оцінки не дано тим доказам, які ми надавали суду… В основному перекручені факти, неправдива інформація (з боку прокуратури)», - сказав О.БОНЮК.

При цьому адвокат ще раз зауважив, що його підзахисний не уникав участі у досудовому слідстві. На його переконання, «прийде час, і буде дана оцінка тому, що відбувалося».

Відповідаючи на одне з питань, О.БОНЮК висловив сумнів, чи буде його підзахисний за рішенням суду перебувати в СІЗО №13.

«Жодної впевненості, де його будуть тримати, немає», - додав він, ще раз зауваживши, що захист обов’язково оскаржить сьогоднішнє рішення Печерського райсуду у Апеляційному суді м.Києва.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Сьогодні, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити міру запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт.

Як зазначається у рішенні суду, враховано, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перебуваючи на підписці про невиїзд, не виконував взяті на себе обов’язки, обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину та не проживає за місцем реєстрації, тому «є підстави застосувати більш жорсткий запобіжний захід – взяття під варту».

За рішенням суду екс-міністр транспорту буде утримуватися у Київському СІЗО №13.