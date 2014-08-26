Ринок «7 кілометр» можуть продати власнику Черкізовського ринку - ЗМІ

Як повідомляє gazeta.ua, згідно розслідування, справа про відчуженому в 2010 депутатами з «сім'ї» Януковича «7 кілометр» сьогодні перебуває у Верховному суді України.

Для того, щоб ускладнити передачу ринку в разі позитивного рішення суду, його нинішні власники в терміновому порядку переоформляють власність ринку на офшорні кампанії, щоб в подальшому перепродати підприємство.

«Ринок «7 кілометр», що в Одеській області, був проданий кіпрської компанії. Згідно з даними реєстру, на сьогоднішній день «7 кілометром», зокрема, володіє, зареєстрована на Кіпрі компанія «Киттеп Лімітед» (Kittep Limited). Відчуження частини ринку відбулося незважаючи на реалізацію виконавчою службою України примусового виконання судового рішення та накладеного арешту на всі активи цієї кампанії», - йдеться в розслідуванні.

Також за інформацією видання нинішні керівники «Сьомого кілометру» терміново готують ринок до продажу російському бізнесменові Тельману Ісмаїлову. Скандальний екс-власник Черкізовського ринку в Москві, нібито збирається перевести торгові майданчики Сьомого на нове місце - на Одеській трасі.

Разом з тим, щоб перенести увагу підприємців від продажу ринку Исмайлову, представники «сім'ї» почали масовану медіа-кампанію проти голови обласної ради Олексія Гончаренка, а також підприємця Дениса Волошина, який протягом чотирьох років намагається в судовому порядку повернути відчужену «сім'єю» власність.

Як відомо, 2 вересня Верховний суд України винесе рішення по справі рейдерського захоплення ринку «7 кілометр» сім'єю Януковича.

Між тим, за повідомленнями ЗМІ, Тельман Ісмаїлов володіє великим ринком під Одесою, який знаходиться на Київській трасі і конкурує з "Сьомим кілометром".