Геращенко: На Донеччині силовки захопили 2 вантажівки, гармату "Рапіра" і зброю бойовиків

Про це в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Позавчора недільним ранком бійці «Шахтарська» разом із взводом бійців спецбатальйону міліції «Дніпро-1» та за підтримки декількома одиниць бронетехніки 51 механізованої бригади, під загальним керівництвом Руслана Онищенко, провели розвідувально-диверсійну операцію в районі блокпосту на трасі Донецьк-Маріуполь у районі села Оленівка, що приблизно в 20 км від Донецька", - повідомив Геращенко.Читайте такожЗа голову заступника командира "Шахтарська" бойовикам обіцяють $100 тисяч - Геращенко

Бійці батальйонів повинні були перешкодити прориву групи бойовиків чисельністю близько 50 осіб на кількох КРАЗах, УРАЛах, КАМАЗах через блок пост Оленівка.

"В результаті рішучих дій спецбатальйонів міліції та армійців терористам було завдано нищівного удару. Шляхом комбінованого артилерійського удару прямою наводкою був знищений автомобіль «УРАЛ», захоплені як трофеї автомобілі КАМАЗ та КРАЗ - останній з встановленим на ньому крупнокаліберним кулеметом «Утес»", - підкреслив Геращенко.

Крім цього, була захоплена повністю справна гармата «Рапіра» та багато стрілецької зброї, а саме автоматів і ручних кулеметів Калашникова з набоями до них.Читайте такожТерористи з "Граду" обстріляли селище Оленівка на Донеччині - РНБО

"Всі трофеї будуть використані надалі для війни з терористами їхньою ж зброєю...Висновки - ми вчимося воювати і у нас є успіхи. Наш ворог як і ми зроблений з плоті й кісток і він також вразливий як і ми. Але ми з кожним днем повинні воювати, з кожним днем ставати розумнішими і хитрішими, випереджати противника маневром і відкривати вогонь першими", - написав Геращенко в соцмережі.

Він також додав, що документів у терористів при собі не виявилося, але ця група терористів не була кадровими російськими військовими.

"Це були або ДНРівці або російські найманці - ідеалісти", написав радник глави МВС.