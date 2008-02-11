Шуфрич хоче запроторити Луценка з Балогою до Рудьковського

Партія регіонів вважає затримання колишнього міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО політичним замовленням.

Про це йдеться у заяві народного депутата від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА, переданій УНІАН прес-службою партії.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що позиція Партії регіонів з приводу затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО така: “Ми свідомо не даємо оцінку по суті звинувачень, це має встановити суд і тільки суд, розглядаючи цю справу”.

При цьому депутат зауважив, що виникає питання, “чому за нібито зловживання при використанні службового літака притягується до відповідальності пан РУДЬКОВСЬКИЙ, і не звертається увага на те, що діючий міністр внутрішніх справ -надцять разів використовував службовий літак для польотів у Крим із членами родини та партнерами по бізнесу?”.

Крім того, Н.ШУФРИЧ стверджує, що нинішній глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, обіймаючи посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій, “близько 20-ти разів використовувався службовий літак, головним чином у кінці тижня, для перельотів у Закарпаття протягом 2005 – першої половини 2006 років”, де у той час жила його родина.

“Тож якщо закон рівний для всіх, то він справді має бути рівний для всіх, а не для тих, хто відійшов від влади. В першу чергу, закон має бути рівний для представників влади”, - наголосив Н.ШУФРИЧ.

Говорячи про затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО, він висловив переконання, що це “зухвала демонстрація сили всім, хто сьогодні протистоїть діям і позиції ЮЩЕНКА та його оточення”.

Водночас Н.ШУФРИЧ зауважив, що в 2005 р. низку політиків намагались притягнути до відповідальності, але звинувачення так і не підтвердились. Більше того, Бориса КОЛЕСНІКОВА, який пробув кілька місяців в ув’язненні, пізніше нагородили орденом „За заслуги” II ступеня, а Раїсу БОГАТИРЬОВУ, яку звинувачували по так званій „справі сепаратистів”, призначили секретарем РНБО. “Оце оцінка тих звинувачень і переслідувань, які мали місце у 2005р., і я не виключаю, що з РУДЬКОВСЬКИМ через 2-3 роки може бути те саме”, - сказав Н.ШУФРИЧ.

Крім того, він не виключив, що затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО - спеціальна провокація, щоб ускладнити і без того непросту ситуацію у Верховній Раді України, адже дії представників опозиції у зв’язку з цим були легко прогнозовані.

“Ми, безумовно, не будемо стояти осторонь цієї справи, і будемо вимагати відповідальності як слідчих, які пішли на такий крок, так і тих, хто проводив це затримання, і, звичайно, судді, який виніс таке сумнівне рішення, незважаючи на те, що адвокатом було надано документи, де чітко видно, що слідчий був повідомлений про зміну місця проживання і знав, що РУДЬКОВСЬКИЙ знаходився в лікарні і був прооперований. Ми вважаємо це затримання просто політичним замовленням, і відповідно до цього і ставимося”, - підсумував Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Сьогодні, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити міру запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт.