На Донбасі воюють близько 15-20 тисяч терористів – МВС
10:04, 27 серпня 2014Політика
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Наразі на Сході України воює близько 15-20 тисяч проросійських і російських бойовиків, з якими борються українські силовики.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.
Точну кількість бойовиків назвати важко, адже терористи постійно здійснюють ротацію та отримують поповнення.
Читайте такожВ Україну з РФ прорвалася колона з "Градами", КамАЗами та "Уралами" з живою силою"За моїми відчуттями та підрахунками, їх на Донбасі може бути до 15-20 тисяч. Але точної цифри немає", - повідомив Геращенко.
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