На Донбасі воюють близько 15-20 тисяч терористів – МВС

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

Точну кількість бойовиків назвати важко, адже терористи постійно здійснюють ротацію та отримують поповнення.

Читайте такожВ Україну з РФ прорвалася колона з "Градами", КамАЗами та "Уралами" з живою силою"За моїми відчуттями та підрахунками, їх на Донбасі може бути до 15-20 тисяч. Але точної цифри немає", - повідомив Геращенко.