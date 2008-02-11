”Мислитель” переміг на фестивалі льодових фігур у Черкасах (фоторепортаж)

10 лютого в Черкасах визначили переможців конкурсної програми I-го міського фестивалю льодових фігур «Крижталь», що проходить в Центральному дитячому парку міста.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міського голови Черкас, за рішенням організаторів, перше місце в конкурсній програмі фестивалю посів київський скульптор Адріан БАЛОТ з відтвореною в кризі відомою скульптурою «Мислитель».

Друге місце розділили група студентів із Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за скульптуру «Хлопець з пращею» та Назар БІЛИК зі столиці за скульптуру Венери Мілоської.

На третьому місці - Костянтин ДОБРЯНСЬКИЙ зі скульптурою Давида, Михайло ГОРЛОВИЙ зі скульптурою Афіни та Дмитро КОЗУБ з льодяним Гераклом.

Приз глядацьких симпатій отримав киянин Володимир ТОВСТОПЯТ за скульптуру «Вічна весна».

За даними прес-служби, протягом місяця триватиме голосування з метою визначення володаря додаткового призу глядацьких симпатій.

Як повідомляють в мерії, близько 50-ти льодових фігур, серед яких казкові герої, звірі, предмети, виставлено в Центральному дитячому парку міста. Більшість із фігур були виготовлені задовго до шоу за спеціальною технологією зі штучного льоду, що не тане при температурі до + 7°С. Кожна із фігур обладнана спеціальними ліхтарями, що підсвічують експонати в темну пору.

Організаторами крижаного шоу виступив виконавчий комітет Черкаської міської ради та КП «Дирекція парків». Вартість такого дійства становить 250 тис. грн., і всі витрати з його проведення взяли на себе спонсори.

За оцінкою міської влади, протягом перших трьох днів фестиваль відвідали понад 25 тисяч городян та гостей міста.

Виставка крижаних фігур ще триватиме щонайменше три тижні, пошкоджені об’єкти відновлюватимуть.