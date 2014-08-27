Іловайськ може перетворитися на братську могилу - комбат "Донбасу" закликав пікетувати Генштаб

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чекати більше нічого. Нас обдурили в черговий раз. Звертаюся до усіх небайдужих українців із закликом врятувати наших побратимів. Якщо їх кинули многозвездные генерали, то я вірю, що їх не кине Народ України. Ніякої допомоги сьогодні НЕ БУДЕ", - написав Семенченко.

Відповідальність за це він покладає на міністра оборони і командувача АТО.

Читайте такожУкраїнські військові потрапили в оточення під Іловайськом - Семенченко"Немає навіть команди пробиватся до своїх . Зараз, якщо слабкі поки заслони на трасі Кутейникове-Старобешеве затвердіють, з'явиться друга лінія блокади, то це буде братська могила", - пише командир "Донбасу".

Він закликав пікетувати органи влади і Генштаб з вимогою про допомогу.

"Сьогоднішній пікет організовую не я - його організовує громадськість Києва. Я роблю перепост і прошу підтримати. Завтра я приєднуюся до організації нового пікету - потрібно як можна людей під Генштабом. Про це інфо після 17-00 сьогодні. Час завтрашнього збору орієнтовно на 10-00", - повідомив Семенченко.

Читайте такожПід Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон""В Іловайську 5-й день в оточенні перебувають підрозділи батальйонів «Донбас», «Дніпро», «Світязь», «Херсон» і «Доброволець». Командування цих підрозділів протягом всіх цих 5 днів звертається до керівництва АТО з вимогою створити коридор для вивезення тяжкопоранених. Ці звернення ніким не почуті і саботуються як військовим командуванням, так і керівництвом держави", - цитує він анонс сьогоднішнього пікету.