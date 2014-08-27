СБУ відкрила дві кримінальні справи проти затриманих російських десантників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник слідчого управління СБУ Василь Вовк.

За його словами, слідчим управлінням СБУ розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст 258-3 Кримінального кодексу України (участь в терористичній організації, сприяння діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вовк нагадав, що незаконний перетин державного кордону України не є кримінальним злочином, це адміністративне правопорушення, водночас, за організацію незаконного перетину державного кордону передбачена кримінальна відповідальність, тому сьогодні розглядається питання щодо відкриття кримінальної справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон, яку може бути порушено проти командирів цих десантників.

Вовк підкреслив, що на сьогодні справи відкрито за фактом, досліджується ступінь відповідальності затриманих десантників, зокрема, чи знали вони, що перетинають український кордон, чи свідомо їхали на допомогу терористичним організаціям в Україні, чи справді мали заряджену зброю чи, як вони стверджують незаряджену, і не знали, що їдуть на територію України.

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Також Вовк підкреслив, що українська сторона поводиться з затриманими військовослужбовцями відповідно до всіх міжнародних норм.

“Всі дії, що були вчинені стосовно десантників підрозділу РФ здійснювались відповідно до закону про боротьбу з тероризмом”, - сказав Вовк.

Він нагадав, що, відповідно до нещодавно внесених змін до законодавства, до особи, яка підозрюється в терористичній діяльності, але щодо якої немає достатніх доказів, може бути застосовано превентивне затримання терміном на 30 діб. Саме на цих підставах вчора донецький прокурор прийняв рішення про превентивне затримання 10 десантників і визначив місцем їх тримання СІЗО СБУ у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в Донецькій області спецпідрозділу сил АТО спільно із СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані військові були з документами і зброєю і вже дали свідчення про те, що вони належать до військової частини №71213 33-го полку 98-ої повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їх батальйон 23 серпня було передислоковано в Ростов-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД. Як відзначили десантники, тільки офіцерам було відомо про маршрут проходження колони.

27 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані в Україні російські десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.