Чотирьох заручників обміняли на терориста (відео обміну) - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Читайте такожПолонені терористи думають, що їх органи пустять на продаж"Вчора відбувся обмін полоненими. За одного ДНРівця до дому повернулись четверо українців. Двоє з них - Сергій Гаков та Едуард Кулініч - волонтери, яких захопили терористи", - повідомили в прес-центрі АТО.