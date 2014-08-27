Чотирьох заручників обміняли на терориста (відео обміну) - прес-центр АТО
15:13, 27 серпня 2014Політика
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Завдяки плідній співпраці СБУ та прес-центру АТО з полону терористів було звільнено чотирьох українських заручників.
Звільнено чотирьох заручників / facebook.com/ato.news
Про це повідомляє прес-центр АТО.
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