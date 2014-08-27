ЗМІ: Україна відмовилася видавати Росії підозрюваного в замаху на Путіна
Генпрокуратура України скасувала постанову про видачу Росії Адама Османова, який звинувачується в замаху на президента РФ Володимира Путіна.
Адвокат підозрюваного Ольга Черток повідомила, що рішення було прийнято ще 15 серпня. Вона пояснила, що судовий розгляд не закінчено і «завис на етапі експертиз», передає російський ресурс runews24.ru.
У травні депутати українського парламенту звернулися до генерального прокурора України Олегу Махницкому з проханням про перегляд справи Адама Османова.
Читайте такожАдвокат обвинуваченого у підготовці замаху на Путіна заявляє про зникнення речових доказівЧеченець Адам Османов був затриманий в Одесі два роки тому внаслідок спільної операції спецслужб Росії та України. Разом з ним були затримані ще один виходець з Чечні Руслан Мадаєв і громадянин Казахстану Ілля П'янзін.
Їх звинуватили в підготовці замаху на російського президента Володимира Путіна.