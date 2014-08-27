ЗМІ: Україна відмовилася видавати Росії підозрюваного в замаху на Путіна

15:34, 27 серпня 2014
Політика
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Генпрокуратура України скасувала постанову про видачу Росії Адама Османова, який звинувачується в замаху на президента РФ Володимира Путіна.

ГПУ скасувала рішення про видачу Османова

Адвокат підозрюваного Ольга Черток повідомила, що рішення було прийнято ще 15 серпня. Вона пояснила, що судовий розгляд не закінчено і «завис на етапі експертиз», передає російський ресурс runews24.ru.

У травні депутати українського парламенту звернулися до генерального прокурора України Олегу Махницкому з проханням про перегляд справи Адама Османова.

Читайте такожАдвокат обвинуваченого у підготовці замаху на Путіна заявляє про зникнення речових доказівЧеченець Адам Османов був затриманий в Одесі два роки тому внаслідок спільної операції спецслужб Росії та України. Разом з ним були затримані ще один виходець з Чечні Руслан Мадаєв і громадянин Казахстану Ілля П'янзін.

Їх звинуватили в підготовці замаху на російського президента Володимира Путіна.

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