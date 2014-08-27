В селі Побєда розгорнуто штаб Південної тактичної групи ЗС РФ - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За словами Снегирьова, цю інформацію йому надали місцеві жителі та члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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Снегирьов також повідомив, що в м. Тельманове Донецької області з пункту пропуску Гуково Ростовської області «зайшла колона техніки з Росії – танки, БТРи, «Гради», гармати, ЗРК». Він відзначив, що «на техніці, що прибула, на бортах замість пізнавальних знаків - білі кола і білі трикутники».