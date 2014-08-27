У Дніпропетровську відбулась ротація правоохоронців, які беруть участь в АТО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, «сьогодні на схід України в зону проведення антитерористичної операції направляється зведений загін, який складається з працівників міліції з різних районів Дніпропетровщини. Всього охороняти громадський порядок на визволеній від терористів території будуть 700 міліціонерів, з них 100 – працівники спеціального батальйону міліції».Читайте такожБлизько півсотні бійців новоствореного батальйону «Січ» вирушили в зону АТО

Зведений загін ГУ МВС України у Дніпропетровській області виконуватиме ті ж завдання, що і замінений ним попередній склад міліціонерів: несення служби на блокпостах, патрулювання вулиць визволених населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, контроль руху транспорту, надання допомоги в евакуації мирних жителів із зони бойових дій.

Правоохоронці, які виїжджають у зону АТО, забезпечені всім необхідним: одягом, спецзасобами, засобами захисту та гігієни, йдеться у повідомленні.