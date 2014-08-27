Росіяни вивезли через "Новоазовськ" 4 полонених бійців - ЗМІ

22:29, 27 серпня 2014
Політика
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В районі селища Маркіно, неподалік від Новоазовська, росіяни захопили в полон двох українських бійців – Дмитра Пермякова та Митягіна Олександра, а також двох прикордонників. 

REUTERS

Як повідомляє кореспондент ТСН,  бійців полонили у минулий понеділок, 25 серпня, на в'їзді в селище Маркіно.

За інформацією джерел, в машині знаходилося на момент інциденту троє розвідників, одному вдалося втекти.

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Кореспонденту ТСН також стало відомо, що минулої ночі українські розвідники бачили полонених на пункту пропуску "Новоазовськ" разом із двома прикордонниками. Судячи з всього, заручників вивели на територію РФ.

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