Росіяни вивезли через "Новоазовськ" 4 полонених бійців - ЗМІ
22:29, 27 серпня 2014Політика
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В районі селища Маркіно, неподалік від Новоазовська, росіяни захопили в полон двох українських бійців – Дмитра Пермякова та Митягіна Олександра, а також двох прикордонників.
REUTERS
Як повідомляє кореспондент ТСН, бійців полонили у минулий понеділок, 25 серпня, на в'їзді в селище Маркіно.
За інформацією джерел, в машині знаходилося на момент інциденту троє розвідників, одному вдалося втекти.
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Кореспонденту ТСН також стало відомо, що минулої ночі українські розвідники бачили полонених на пункту пропуску "Новоазовськ" разом із двома прикордонниками. Судячи з всього, заручників вивели на територію РФ.
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