Російські війська зайняли Новоазовськ - командир "Дніпра"

Про це він сказав у ефірі "5 каналу", передає Еспресо.TV.

"Нині Новоазовськ захоплений російськими військами, заблокований танками. Виїзд мешканцям з нього заборонено. На завтра, за повідомленнями російських військових, буде проводитися зачистка міста", - сказав Шилов.

"Джерело - один з моїх бійців. Він на блокпосту в Маріуполі. Також працівники міліції, які знаходилися в Новоазовську. Новоазовський райвідділок евакуйовано в Маріуполь, але склалася дивна річ: маріупольська міліція за наявністю зброї, яка зберігається на складі одного з райвідділків, - не озброєна", - додав командир.

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Крім того, у ефірі одного з телеканалів колишній боєць "Азова", тепер волонтер у зоні АТО Володимир Кочетков-Сукач повідомив, що готується наступ бойовиків з напрямку Новоазовська на Маріуполь та Волноваху.

"Ми знаємо, що вони зайняли одну частину міста (Новоазовська, ред.), фактично з іншого боку, через річку. Там знаходяться наші частини. Поки що вони активно атакували в місті. Обстріли йшли постійно, але таких активних бойових дій у середині міста ще не було", - розповів він.

Він додав, що ситуація ускладнюється тим, що велика колона техніки рухається в напрямку Волновахи.

Зараз, за його словами, мова йде про можливе оточення Новоазовська, а в майбутньому важка ситуація очікує Маріуполь.