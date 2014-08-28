У Луганську сили АТО артударом знищили значні сили терористів
У Луганську українські військові завдали артилерійський удар за місцем концентрації бойовиків, які зазнали значних втрат.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив вночі 28 серпня голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
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«У Луганську за місцем концентрації живої сили бойовиків в районі укріпрайону Гостра могила ВВАУШ (Вище військове Авіаційне Училище Штурманів), ЗСУ завдали артилерійський удар. Бойовики зазнали значних втрат в живій силі і техніці», - сказав Снєгирьов, зазначивши, що «координати зосередження живої сили супротивника були надані розвідгрупою ГІ «Права справа».