У Росії підрахували кількість власних солдат на Донбасі – їх близько 15 тисяч

Про це пише телеканал "Дождь".

"У мене список з близько чотирьохсот осіб. Там і поранені, і загиблі", - розповіла голова комітету Людмила Богатенкова.

Список було складено з різних джерел у збройних силах. За зібраними даними, у списку "є владикавказькі-шумленські, шалинські, борзойські".

Читайте такожРосійські десантники: Наші ЗМІ нам брешуть та багато чого не договорюютьМова йде про декілька мотострілкових бригад: 19 окрему мотострілкову Воронезько-Шумленську, Червонопрапорну орденів Суворова і Трудового Червоного Прапора (Владикавказ, Північна Осетія), 17 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду в місті Шалі (Чечня), 8 окрему гвардійську мотострілецьку бригади в місті Шатой (Чечня).

Читайте такожРосійський військовий розповів, як його частина озброювала терористів (відео)У той же час, за даними комітету, в Україні перебуває приблизно 15 тисяч російських солдат. Там також підкреслили, що сказати про точну кількість важко.

"Жодних даних немає, тому що звідти ніхто не пише, звідти ніхто нічого не повідомляє. Ще ніхто нічого не зрозумів, швидше за все. Як мовиться, за експертною оцінкою, я думаю, що 15 тисяч там, безумовно, ходить в тій або іншій якості", - заявила секретар комітету Валентина Мельникова.