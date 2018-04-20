Як Євген Дмитрович та Віра Іванівна кабінет ділили

Перший же день Віри Ульянченко на посаді голови Київської обласної державної адміністрації увінчався гучним скандалом та двома прес-конференціями в сусідніх кабінетах адміністрації. Перше, що почули журналісти, – нова голова ламала двері до кабінету, де ще нещодавно розміщався Євген Жовтяк.

Євген Жовтяк: “Коли я зателефонував міліціонерові, що працює в приміщенні КОДА, почув, як щось гупало – це виламували двері”

Першим із журналістами зустрівся (колишній?) губернатор Київщини Євген Жовтяк. Прес-конференцію проводив у звичному для себе залі – навпроти кабінету, який займав не так давно. Щоправда, не у звичній для такої нагоди формі – зі зламаною ногою та не в зовсім зрозумілому статусі – чи то губернатор досі (як вирішив суд), чи вже негубернатор (Президент його звільнив, але не поновив на посаді).

Жовтяк нагадав про судове рішення й відзначив, що його виконання призупинено на 10 днів. "Настав етап накладення штрафу на Президента, - сказав він. - Судовий виконавець звернувся до суду, виконання рішення призупинено...”

Президент у такій ситуації (невиконання судового рішення) має сплатити штраф – від 170 до 340 гривень. “Від сплати штрафу в Україні не звільнений ніхто”, - наголосив (екс-) губернатор. А після двох таких штрафів (себто їх несплати), каже Євген Дмитрович, наступає момент, коли Президент має нести кримінальну відповідальність (як і решта громадян України).

Жовтяк називав дії міністра юстиції Головатого, який здійснював правове забезпечення кадрових указів Президента, “правовим нігілізмом” і натякнув, що фактично його поради Ющенкові стимулюють процес імпічменту.

(Колишній) керівник традиційно вдався до економічних показників. За перше півріччя цього року (порівняно з 2005-им) приріст бюджету сягнув 136,7%, зведеного бюджету - 131%. А порівняно з 2004 роком, за інформацією Жовтяка, усі бюджети зросли приблизно на 80%.

“Для прем’єра виходить чим краще, тим гірше – інакше пояснити його логіку неможливо, - підсумував він, вкотре зазначивши, що не бачить причини свого звільнення. -

Я продовжую наполягати: причина в тому, що в земельних питаннях КОДА наступила на великий інтерес багатьох осіб, які мають вплив на прийняття кадрових рішень”. Він вважає, кадрові перестановки зроблено для того, щоб і надалі працювали “сірі схеми” продажу землі в області.

Євген Жовтяк сьогодні забрав особисті речі з кабінету, і віддав ключі своїй наступниці. Розійшлися вони мирно: “Віру Іванівну бачив, спілкувалися нормально, не билися... – сказав він. - Битися тут за кабінети ніхто не буде, я дочекаюсь виконання рішення суду”.

Віра Ульянченко: “Я знаю, за що його звільнили. Причину назвати не можу... Я не знаю причину”

Віра Іванівна теж свого не пропустила. Побачивши, скільки журналістів зібралося на зустріч з її попередником, вирішила скликати їх і до себе. Поки телеоператори шикувалися в коридорі адміністрації, з приймальні головного кабінету одне за одним вискакували перелякані службовці, один із них запросив усередину. Ульянченко вирішила покрасуватися в новому шкіряному кріслі нової для себе посади.

Поводилася жорстко й по-діловому, видно, ще не перелаштувалася після першої зустрічі з керівниками управлінь адміністрації, що її провела сьогодні.

Кілька разів повторила, що дверей до кабінету не ламала, але, оскільки “ключ був лише у Жовтяка, а це не його власна квартира”, попросила підлеглих відкрити.

“Я була в кабінеті заступника голови, мене запросили, коли кабінет уже було відчинено”. Будь-які запитання щодо правової колізії, внаслідок якої в області з’явилося двоє голів, пропонувала адресувати до Секретаріату Президента та Жовтякові. А щодо причини звільнення попередника почала плутатися: “Так, я знаю за що його звільнили. Причину я назвати не можу... Я не звільняла його з роботи... Я не знаю причини, це рішення Кабінету міністрів!”

Віра Іванівна, пом’якшила тон, лише коли запитали про чудовий букет троянд, що стояв за її спиною. "Троянди подарувала фракція НУ в облраді”, - повідомила вона.

Журналісти спробували дізнатися, кого вона підібрала собі на роль першого заступника. Але Ульянченко не сказала й пообіцяла не змінювати апарат, поки не закінчиться судова тяганина з поновленням на посаді Жовтяка.

“Як вас правильно тепер називати?” – “Я – голова Київської обласної адміністрації”. – “А хто тоді Жовтяк?” – “Звертайтеся до нього”.

Орест Хомський