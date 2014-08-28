У "ДНР" відкрито визнали, що на боці терористів воюють російські військові

Про це він заявив в ефірі телеканалу Росія 24, пише видання "Вести".

За словами Захарченка, бойовики "ніколи ні від кого не приховували", що серед них багато росіян, без допомоги яких їм "прийшлося б дуже складно".

"З добровольців Росії сюди приходить багато колишніх кадрових військових, вони б'ються разом з нами", - заявив він.

Читайте такожРосійський військовий розповів, як його частина озброювала терористів (відео)Крім того, як зізнався Захарченко, на стороні терористів наразі воюють і нинішні російські військові.