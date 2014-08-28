У Херсонській області прикордонники відбили напад диверсантів з окупованого Криму
13:18, 28 серпня 2014Політика
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Учора ввечері на Херсонщині прикордонники вели бій із російською диверсійною групою, що намагалася потрапити в Україну з Криму.
Прикордонники відбили напад диверсантів / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України з посиланням на зведену інформацію РНБО.
"Вчора о 20.25 прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Червоний Чабан» Херсонського загону вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою, яка рухалася з території тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Прикордонники втримали позиції та змусили диверсантів повернутися на півострів", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосія перекидає до України групи розвідників, озброєних ПЗРК - ТимчукКрім того, за даними РНБО, вчора о 21.00 кораблем «Донбас» Маріупольського загону Морської охорони в районі морського порту Маріуполь було збито російський безпілотник.
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