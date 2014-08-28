У Херсонській області прикордонники відбили напад диверсантів з окупованого Криму

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України з посиланням на зведену інформацію РНБО.

"Вчора о 20.25 прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Червоний Чабан» Херсонського загону вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою, яка рухалася з території тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Прикордонники втримали позиції та змусили диверсантів повернутися на півострів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія перекидає до України групи розвідників, озброєних ПЗРК - ТимчукКрім того, за даними РНБО, вчора о 21.00 кораблем «Донбас» Маріупольського загону Морської охорони в районі морського порту Маріуполь було збито російський безпілотник.