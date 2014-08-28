Донецьк продовжують обстрілювати: чутно залпи з різних видів важкої зброї

У Донецьку, за інформацією на 13.00, чутно залпи з різних видів важкої зброї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради.

«За повідомленнями городян, станом на 13.00, по всьому місту чутно часті залпи з різних видів важкої зброї», - зазначається у повідомленні.

У першій половині дня артобстрілам піддалися Петровський район, мікрорайон Текстильник, а також район шахти ім. Засядька. Інформація про те, які є руйнування і чи є постраждалі серед мирного населення, уточнюється.

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«У непростих умовах працюють аварійні служби комунальних підприємств, докладаючи максимум зусиль для ліквідації наслідків обстрілу. Частково знеструмлені Кіровський, Петровський і Київський райони. Бригада ДТЕК Донецькобленерго зараз проводить тимчасове підключення шахти ім. Засядька від іншої підстанції, щоб гірники могли піднятися на поверхню», - йдеться у повідомленні.

Раніше в одну зі шкіл Донецька потрапив снаряд, який знищив верхній поверх будівлі.