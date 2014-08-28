Дніпропетровська та Запорізька області підготувалися до можливого вторгнення - ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник за підсумками Ради оборони Дніпропетровської області, на яке було запрошено керівництво сусідньої Запорізької області.

За його словами, в цілому на засіданні Ради оборони були обговорені питання готовності двох сусідніх областей до введення особливого періоду в країні.

Олійник зазначив, що, зокрема, по периметру Дніпропетровської та Запорізької областей з Донецькою областю терміново будуть встановлені додаткові блок-пости, а також вжито ряд інших комплексних заходів щодо убезпечення території від вторгнення.

Читайте такожЯкщо Росія ввійде в Маріуполь, назад поїдуть тисячі "вантажів 200" - КорбанКрім того, штаби національного захисту двох областей оголошують мобілізацію добровольців до лав Збройних сил України.

“Ми повинні знати, хто готовий бути добровольцем на випадок оголошення повної мобілізації”, - сказав Олійник.

За його словами, області забезпечать добровольців відповідною військовою екіпіровкою за найсучаснішими стандартами, добровольці пройдуть інструктаж та військове навчання на спеціальних полігонах.

Олійник також підкреслив, що між Дніпропетровською та Запорізькою областями розгорнута система зв'язку, налагоджена логістика, доставка будівельних матеріалів.

Він також повідомив, що на Дніпропетровщині проведено інвентаризацію бомбосховищ та перевірено систему оповіщення населення на випадок особливого режиму.

Крім того, Олійник повідомив, що на засіданні із поіменного складу Ради оборони Дніпропетровської області виключено прокурора області Романа Федика за “підрив обороноздатності області”. Самого прокурора сьогодні на засіданні Ради оборони не було.