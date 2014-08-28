У Дружківці СБУ затримала бойовика "ДНР", який полював на проукраїнських громадян

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у травні вказана особа вступила до бандформування терористичної організації "ДНР". Під керівництвом громадянина РФ на прізвисько "Васильович" він разом із своїми спільниками створив так звану "мобільно-пошукову групу" та вистежував мирних громадян, які підтримували українську владу.

«Озброєні автоматами і пістолетами, бойовики захоплювали проукраїнських громадян та кидали їх до катівень так званого "НКВД" терористів. За свідченням мешканців Дружківки, "В" та його банда тероризували місцеве населення, займалися грабунками та мародерством»,- йдеться в повідомленні.

Читайте такожМВС розслідує побиття у Донецьку жінки з українським прапоромПісля звільнення Дружківки від терористів у липні зазначений громадянин був залишений його кураторами у місті для виконання доручень та диверсійної діяльності проти українських військовослужбовців.

27 серпня терориста викрили та затримали співробітники контррозвідки СБУ. Під час затримання озброєний бойовик чинив опір, зазначили в прес-центрі.

Здійснюються оперативно-слідчі заходи.