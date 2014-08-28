Reuters: У бою під Сніжним 13 серпня загинули понад сто російських солдатів
19:55, 28 серпня 2014Політика
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У бою під Сніжним Донецької області загинули понад 100 російських солдатів, які брали участь у збройному конфлікті на сході України на боці бандформувань проросійських терористів.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох членів Ради з прав людини при президенті Росії, які спілкувалися зі свідками бою та родичами загиблих.
Елла Полякова та Сергій Кривенко, члени Ради, повідомили, що понад 300 людей були поранені після обстрілу "Градами" колони військової техніки.
Читайте такожПорошенко: Артилерія знищила частину російської військової техніки, яка вночі вторглася в Україну "Колона російських солдатів була атакована "Градами", і понад сто людей загинуло. Це все сталося у Сніжному Донецької області", - повідомив агентству Кривенко по телефону.
Таку само цифру назвала і Елла Полякова.
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