Ситуація на Донбасі може зашкодити енерговідносинам ЄС, України і РФ - Еттінгер

Відповідну заяву Еттінгера розповсюдила його прес-служба у четвер в Брюсселі напередодні візиту в Москву, під час якого у віце-президента ЄК відбудуться переговори з міністром енергетики Росії Олександром Новаком та представниками Газпрому, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

”Нинішня ситуація поставить під напругу енергетичні переговори, тому що події розвиваються всупереч очікуванням від недавнього саміту в Мінську”, - йдеться у заяві.

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Кроме того, Эттингер намерен во время переговоров подчеркнуть, что ”обострение ситуации является контрпродуктивным решением в газовых переговорах и потенциально сможет привести к негативному влиянию на долгосрочные отношения с Российской Федерацией в энергетической сфере”.

”Эти переговоры представляют общий интерес для всех сторон, как и для Украины”, - убежден он.