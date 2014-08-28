Українська авіація знищила дві колони бронетехніки - спікер АТО
22:52, 28 серпня 2014Політика
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Українська авіація знищила колону російської техніки, яка рухалася від Кутейникового на Металіст (Луганська область).
Авіація знищила дві колони бронетехніки
Про це повідомив спікер АТО Леонід Матюхін.
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Також знищена на етапі формування колона техніки, яка висувалася з Зугреса на Іловайськ (Донецька область).
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