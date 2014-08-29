Постпред Великої Британії в ООН: Росія надала терористам 100 танків, 70 БТР, 100 ПТУРС



Про це повідомив представник Великобританії в ООН сер Марк Лайал Грант на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у зв’язку із введенням російських військ на територію України.

«Велика Британія дуже занепокоєна тим, що російське втручання в східну Україну збільшилось за останні 72 години», - зазначив він, додавши, що «збройні сили РФ наразі беруть участь у війні на боці сепаратистів проти Збройних сил України».

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«Це втручання – це порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку РФ і це порушення міжнародних законів та порушення Хартії ООН», - наголосив Грант.

Він підкреслив, що «російське відкидання дійсності відповідає тому, що Росія вже робила з початку кризи в Україні, ми всі пригадуємо, що Росія відкидала те, що були російські військові на території України до того, як було незаконно анексовано Крим за допомогою військової сили. Росія відкидала те, що вона надавала допомогу зброєю сепаратистам на сході Україні. Росія надавала велику кількість танків, БТР, артилерійських систем сепаратистським групам вже протягом кількох місяців».

«На сьогодні сепаратистський арсенал має приблизно 100 танків та 70 БТР, 100 ПТУРС та 500 протитанкових рушниць та велику кількість артилерійських систем. Це все сепаратисти отримали від Росії», - заявив він.

«За останні три тижні підтримка значно збільшилась, після того як Україна звільнила певну територію від сепаратистів», - додав представник Великої Британії.