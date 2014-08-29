Україна просить Раду безпеки ООН зупинити російську агресію



Про це повідомив представник України в Раді Безпеки ООН Олександр Павліченко на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у зв’язку із введенням російських військ на територію України.

«Росія почала пряме військове втручання за рахунок своїх регулярних збройних сил», - заявив він.

Представник України в Раді Безпеки ООН заявив: «Ми звертаємося, щоб Росія вивела усі свої війська з території України, щоб зберегти життя українців та росіян. Ми звертаємося та вимагаємо, щоб Росія встановила ефективний контроль на українсько-російському кордоні за допомогою ОБСЄ, таким чином військове озброєння та військові не зможуть потрапити до сепаратистів».

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«Ми просимо міжнародної підтримки. Чи міжнародна спільнота буде стояти і дивитися, як порушується і знищується міжнародне право, чи займе єдину позицію», - запитує Павличенко.

«Ми звертаємося до Ради безпеки ООН, щоб вона виконувала те, що написано в хартії ООН, щоб агресію було зупинено проти суверенного члена ООН», - підкреслив він.