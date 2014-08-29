Росія воює на сході України, щоб не пустити нас у Європу - Геращенко

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, передає Еспресо.TV.

"Мій аналіз такий, що загострення ситуації відбулося саме після того, як Президент однозначно дав зрозуміти, що ми ні на йоту не відступимося від європерспективи, і що Угода про асоціацію буде ратифікована у вересні 2014 року", - наголосила Геращенко.

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За її словами, сьогодні Москва обрала найжорстокіші аргументи для того, щоб знову "прив’язати Україну до себе".

“Це аргументи дубини, електрошоку, танку, для того щоб не пустити Україну в Європу”, - зазначила Геращенко.

Також Уповноважена Президента заявила, що воєнний стан в Україні не вводиться, тому це, передусім, буде вигідно Росії.

“Наші громадяни мають усвідомлювати, що російська армія - це більше 2 мільйонів солдатів. Тому як тільки ми оголошуємо воєнний стан, ми даємо можливість розширити військову присутність Росії на території України. Відтак, українська влада робить усе можливе, щоб ми все-таки перемогли в цій війні, але з найменшими втратами", - зазначила вона.

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