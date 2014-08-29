Сьогодні в ЄС обговорюватимуть ситуацію в Україні
09:13, 29 серпня 2014Політика
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Сьогодні, 29 серпня, міністри іноземних справ Європейського Союзу зберуться для обговорення ряду питань, серед яких ескалація конфлікту в Україні за участю Росії.
REUTERS
Про це в Твіттері повідомив міністр іноземних справ Данії Мартін Лідегор.
"Сьогодні відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Насичений порядок денний, похмура перспектива: Україна, Ірак, Сирія, Газа. Участь ЄС необхідна", - написав Лідегор.
Today informal meeting btw EU FM #FAC. Heavy agenda, bleak outlook: #Ukraine#Iraq#Syria#Gaza etc. EU involvement necessary #dkpol
— Martin Lidegaard (@martinlidegaard) August 29, 2014
Читайте такожООН: РФ визнають порушником міжнародного права, якщо інформація про вторгнення підтвердитьсяСьогодні також відбудеться екстренне засідання Ради НАТО. За даними організації, проти України ведуть війну близько тисячі російських бійців, а на кордоні зосереджено приблизно 20 тисяч військових РФ.
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