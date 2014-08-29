Сьогодні в ЄС обговорюватимуть ситуацію в Україні

Про це в Твіттері повідомив міністр іноземних справ Данії Мартін Лідегор.

"Сьогодні відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Насичений порядок денний, похмура перспектива: Україна, Ірак, Сирія, Газа. Участь ЄС необхідна", - написав Лідегор.

Читайте такожООН: РФ визнають порушником міжнародного права, якщо інформація про вторгнення підтвердитьсяСьогодні також відбудеться екстренне засідання Ради НАТО. За даними організації, проти України ведуть війну близько тисячі російських бійців, а на кордоні зосереджено приблизно 20 тисяч військових РФ.