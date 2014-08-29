Терористи обстріляли один з районів Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, в місті ніч з 28 на 29 серпня пройшла без активних бойових дій, вранці, о 4.15 артобстрілу було піддано Будьоновський район - селище Калинкине.

За інформацією ДСНС України внаслідок влучення снарядів пошкоджено покрівлю і перекриття в житлових будинках №2 на вулиці Абрикосовій, №2-г на вулиці Кубинській, №11 на вулиці Майора Міцула, а також господарська будівля на подвір‘ї будинку №66-а на вулиці Райніса.

Читайте такожУ Донецьку в результаті артобстрілів загинули 15 мирних жителівСтаном на 10.00 у місті зберігається напружена обстановка. На шахті імені Засядька о 4.30 29 серпня було піднято на поверхню останнього гірника. Електропостачання вугільного підприємства не відновлено.

У міськраді повідомили, що сьогодні ремонтні бригади продовжують вести ремонтно-відновні роботи на пошкоджених мережах електропостачання.

Читайте такожТерористи відпустили донецьку патріотку Ірину Довгань - ЗМІНа ранок без електроенергії залишаються жителі деяких мікрорайонів Куйбишевського, Київського і Петровського районів міста. Знеструмлено Північний водопровідний вузол, у зв'язку з чим не здійснюється водопостачання в частині Київського району.

Громадський транспорт працює в штатному режимі. Після ранкового артобстрілу в Будьоновському районі з 4.15 до 8.50 не здійснювали рух тролейбуси за маршрутом №11. Зараз роботу рухомого складу на даному маршруті відновлено. Крім того, через пошкодження контанктних мереж і опор не ходять тролейбуси №№8 і 14, констатували в міськраді.