На Луганщині силовики знищили близько 40 бойовиків і захопили міномет
14:09, 29 серпня 2014Політика
0 0
Батальйон "Луганськ" та спецпідрозділу МВС знищили до 40 бойовиків і захопили міномет.
REUTERS
Про це повідомляє батальйон "Луганськ" на своїй сторінці в Facebook.
"Батальйон «Луганськ-1» спільно зі спецпідрозділом ВВ «Омега» і спецпідрозділом ВВ «Ягуар» провели зачистку ряду населених пунктів Слов'яносербського району, а також селищ Кримське і Сокольники", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Луганську бойовики 6 разів з "Градів" атакували позиції сил АТО - активістТакож наголошується, що біля річки Сіверський Донець в ході бою було знищено один міномет терористів, ще один захоплено.
"За допомоги техніки БТР-3, БТР-4 було знищено до 40 бойовиків", - додали військові.
Як наголошується в повідомленні, втрат з українського боку немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter