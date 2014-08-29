На Луганщині силовики знищили близько 40 бойовиків і захопили міномет

Про це повідомляє батальйон "Луганськ" на своїй сторінці в Facebook.

"Батальйон «Луганськ-1» спільно зі спецпідрозділом ВВ «Омега» і спецпідрозділом ВВ «Ягуар» провели зачистку ряду населених пунктів Слов'яносербського району, а також селищ Кримське і Сокольники", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Луганську бойовики 6 разів з "Градів" атакували позиції сил АТО - активістТакож наголошується, що біля річки Сіверський Донець в ході бою було знищено один міномет терористів, ще один захоплено.

"За допомоги техніки БТР-3, БТР-4 було знищено до 40 бойовиків", - додали військові.

Як наголошується в повідомленні, втрат з українського боку немає.