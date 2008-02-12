Фракція КПУ не голосуватиме за жодну з постанов щодо НАТО

Фракція Комуністичної партії не голосуватиме за жодну постанову щодо НАТО та вимагатиме від Президента оголосити проведення всеукраїнського референдуму з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення консультацій лідерів фракцій з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ повідомив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Зокрема, за його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще півтора року тому мав видати відповідний указ, спираючись на зібрані підписи громадян України.

«Тому ми будемо діяти, як діяли і до цього, і вимагати, щоб Президент України зробив те, що передбачено Конституцією», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Крім того, за його словами, не доцільно відкривати завтрашнє засідання ВР до того часу, поки не буде знайдений компроміс з цього питання.

«Не можна відкривати засідання і поглиблювати розкол. Якщо це станеться, то ми будемо блокувати трибуну ВР», - сказав лідер КПУ.