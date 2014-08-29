Путін заявляє, що Росія не "проштовхувала" Януковича

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі «Селігер-2014».

«Ми, звичайно, спираємося на чинну владу (на пострадянському просторі – УНІАН) і завжди її підтримуємо. Це не означає, що ми байдуже або вороже ставимося до опозиції, ні, ми рівно ставимося, але співробітничаємо з чинною владою. Так було і за часів президентства Кучми. Коли його президентство закінчувалося, я у нього прямо запитав – «Леоніде Даниловичу, кого Росія має підтримати на наступних президентських виборах», він мені сказав: Януковича. У мене виникли сумніви, чи остаточно визначився Кучма щодо кандидатури Януковича», - сказав Путін.

Читайте такожПутін: Наші партнери повинні розуміти, що "з нами краще не зв'язуватися"«Я його запитав про це на завершальному етапі підготовки до президентської кампанії, він відповів: «Все, питання вирішене, підтримуватимемо і висуватимемо Януковича, і я прошу вас і Росію його підтримати, інформаційними ресурсами і політично». Ми так і зробили», - сказав Путін.

Президент РФ відзначив, що після «повної розпусти з третім туром», він «відкрив рот» і звернувся до Кучми з питанням, чи підтримує він цю кандидатуру.

Путін вважає, що в 2004 році Янукович переміг у другому турі, але йому не дали скористатися цим результатам.

Водночас він стверджує, що РФ не проштовхувала Януковича до влади і це був "вибір українського народу".