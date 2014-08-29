Бойовики із засідки вбили чотирьох і поранили 19 воїнів АТО

Так, 28 серпня, рухаючись на допомогу силам АТО по маршруту Дебальцеве - Вуглегірськ, потрапила у ворожу засідку зведена колона підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України, пише ТСН.

Бойовикам в ході запеклого бою вдалося вбити чотирьох військовослужбовців, ще 19 силовиків отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

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Загиблі герої належали до рядів Нацгвардії як резервісти і відстоювали мир для українського народу на Сході.