РНБО: "Коридорів" для відводу сил АТО з-під Іловайська немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"В районі Іловайська, як і в самому Іловайську, відбувається маневрування наших військ. Жодних "коридорів", про які сьогодні цілий день говорять, там немає... Інформацію про рух підрозділів, частин ми не розголошуємо з метою безпеки для наших бійців", - сказав Лисенко.

Відповідаючи на запитання про начебто велику кількість загиблих військовослужбовців, які нібито рухалися "гуманітарним коридором", Лисенко сказав: "У нас інформації про масову загибель військ немає. Таких коридорів немає".

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Як повідомлялося, кілька батальйонів оточено бойовиками і російськими військовими біля Іловайська Донецької області. Майже тиждень добровольці та військові перебувають під постійним обстрілом.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.