Польща не пропустила літак міністра оборони РФ

Про це повідомляє РИА Новости з даними кореспондента в літаку.

Після зльоту російського Ту-154 з Банської-Бистриці пілоти літака отримали команду з землі про те, що Польща не надає свій повітряний простір для прольоту літака міністра оборони РФ, сказав один з членів екіпажу.

Після цього літак у повітрі зробив різкий розворот і через годину приземлився на аеродромі в Братиславі. Зараз з цього приводу ведуться переговори.