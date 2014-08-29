Польща не пропустила літак міністра оборони РФ
18:32, 29 серпня 2014Політика
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Польща заборонила проліт Ту-154 міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який повертався зі Словаччини до заходів з нагоди 70-річчя словацького повстання.
Літак Шойгу завернули / Фото УНІАН
Про це повідомляє РИА Новости з даними кореспондента в літаку.
Після зльоту російського Ту-154 з Банської-Бистриці пілоти літака отримали команду з землі про те, що Польща не надає свій повітряний простір для прольоту літака міністра оборони РФ, сказав один з членів екіпажу.
Після цього літак у повітрі зробив різкий розворот і через годину приземлився на аеродромі в Братиславі. Зараз з цього приводу ведуться переговори.
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