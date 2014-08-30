У Верховній Раді зареєстровано законопроект про інтеграцію в НАТО

Про це повідомляє прес-служба українського уряду.

Законопроект №4561а "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України" пропонує законодавчо забезпечити передумови для інтеграції України в євроатлантичний простір.

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Пропонується внести зміни до кількох законів України, котрі стосуються внутрішньої і зовнішньої політики, національної безпеки, щоб створити передумови для інтеграції України в НАТО, аби захистити її територіальну цілісність і суверенітет.

Зокрема, із закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики пропонується прибрати положення про позаблоковий статус України, а в законі про основи національної безпеки зазначити, що одним із основних напрямків є бажання членства в НАТО.