Затримані російські десантники не повернуться на службу

Про це вони розповіли в інтерв'ю телеканалу Дождь

Нині їх допитують як свідків.

"За матеріалом допитів, як допитували нас тут, в Києві безпосередньо, мій слідчий казав: «Хочу допитати вас як свідка». Я був допитаний як свідок. Всі допитані як свідки", - зазначив один з десантників, Олексій Генералов.

Затриманих можуть віддати батькам, якщо російська сторона дасть на це свою згоду.

Читайте такожЗатримані російські десантники не є військовополоненими - РНБО

"Українська влада готова, це буде зроблено як жест доброї волі по відношенню саме до батьків. Хто тут знаходиться, хто потрапив в цю заварушку, ми в принципі зрозуміли, що насправді (відбувається - ред.). Грубо кажучи, захоплена українська льотчиця, її зараз будуть судити, тут нас ніхто судити не буде, хоча в принципі ми ...", - сказав Генералов

Десантники стверджують, що після повернення в Росію, в військову частину не повернуться.

"Після всього, що сталося, мало хто хоче далі служити", - зазначив затриманий Єгор Почтоєв.

Вони всі одружені, мають дітей.