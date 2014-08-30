Корпус тренувальної бази "Шахтаря" частково знищений при обстрілі

У ніч з 29 на 30 серпня внаслідок обстрілу серйозно постраждала СТБ «Кірша». Прямим попаданням двох снарядів зруйновано верхній поверх головного корпусу, саме того, де проживав і займався основний склад «Шахтаря». Повністю знищені зона відпочинку і тренажерний зал.

Про це повідомляє прес-служба ФК «Шахтар».

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Виникла велика пожежа. Усю ніч на СТБ «Кірша» працювали пожежні розрахунки. Вогонь вдалося локалізувати, але на окремих ділянках будівля все ще горить, її намагаються загасити. Значної шкоди завдано житловим і підсобним приміщенням бази.

Ніхто зі співробітників не постраждав.